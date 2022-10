EN DIRECT - Tour de France 2023 : l'édition féminine partira de Clermont-Ferrand

Le Tour passera-t-il par chez vous ? Après des semaines de spéculations, d'hypothèses et de rumeurs sur les contours du tracé, le parcours complet de la Grande Boucle 2023, qui s'élancera le 1er juillet de Bilbao, en Espagne, va être dévoilé, jeudi 27 octobre, à la mi-journée, au palais des Congrès de Paris, juste après celui du Tour de France féminin (23-30 juillet 2023), ressuscité l'an dernier sous la direction de Marion Rousse. Cette 110e édition, la 25e de l'histoire à partir de l'étranger, sera avec certitude l'une des plus montagneuses, avec des incursions dans tous les grands massifs de l'Hexagone.

Après le Grand Départ donné au Pays basque, 31 ans après Saint-Sébastien, les coureurs vont très vite arriver dans les Pyrénées. Par la suite, plusieurs sommets mythiques vont se dresser sur leur route. Se profile notamment le grand retour du Puy de Dôme, théâtre d'un duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964 et dont les pentes n'ont plus été arpentées par le Tour depuis 35 ans. Plus haut sommet (1465 mètres d'altitude) de la chaîne des Puys dans le Massif central, le volcan endormi a de quoi faire frémir, avec ses quatre derniers kilomètres à près de 12% de moyenne.