Tour de France 2023 : le Covid, sempiternel invité de la Grande Boucle

Non, vous n'avez pas fait un retour dans le passé. À rebours de tous les grands événements sportifs, où il n'est déjà plus qu'un lointain souvenir, le Covid demeure un sujet d'actualité sur le Tour de France. Oui, oui, en 2023. Si, à proprement parler, elle ne sera pas sujette à une bulle sanitaire, comme en 2020 et 2021, la 110e édition de la Grande Boucle, dont le départ sera donné samedi 1er juillet, depuis Bilbao, en Espagne, est soumise pour la quatrième année d'affilée à un protocole strict. Alors qu'ils étaient remisés au placard depuis des mois, les masques recouvrent de nouveau les visages au Pays basque.

Et pas que ceux des 176 coureurs engagés sur le tracé long de 3405,6 kilomètres, qui traversera tous les grands massifs de l'Hexagone, sans exception. Comme lors des trois éditions précédentes, toutes les personnes (journalistes, suiveurs et invités) qui seront à leur contact sont priées de se masquer. La pratique de la distanciation sociale, que l'on pensait disparue avec le répit "offert" par le virus, est aussi fortement recommandée. Le peloton a ainsi pour consigne d'observer un entre-soi, d'éviter les bains de foule et de limiter au maximum les selfies et autographes. L'accès au paddock, l'endroit où les bus des équipes stationnent en amont et en aval des étapes, est lui fermé au public, afin de restreindre d'éventuelles interactions à risques.