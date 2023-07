Tour de France 2023 : Vingegaard écrase la course et distance pour de bon Pogacar au classement général

Sauf incroyable retournement de situation, Jonas Vingegaard devrait bien passer la ligne d'arrivée aux Champs-Élysées dimanche avec le maillot jaune sur les épaules. Après le contre-la-montre déjà remporté mardi avec plus d'une minute trente d'avance sur son dauphin au classement général, Tadej Pogacar, le Danois a définitivement plié la course ce mercredi 19 juillet, lors de cette 17e étape, disputée dans les Alpes entre Saint-Gervais et Courchevel. Comme prévu, c'est l'ascension finale du col de la Loze (28 kilomètre à 6% de dénivelé positif en moyenne), qui a départagé les deux favoris du Tour de France.