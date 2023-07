Tour de France 2023 : dernière étape ce dimanche, quel dispositif à Paris ?

C'est la 21e, ultime et très symbolique étape du Tour de France. Les cyclistes vont prendre part ce dimanche à la dernière course, qui s'étendra sur 115,5 km entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les Champs-Élysées, à Paris, entre 16h30 et 19h30. Un trajet qui doit passer par Élancourt, Guyancourt, Versailles, Meudon avant d'entrer dans la capitale par le quai d'Issy, le boulevard des Maréchaux, la place Denfert-Rochereau, les abords du jardin du Luxembourg, la place Saint-Michel, le Pont-Neuf, le palais du Louvre, et pour finir 8 passages prévus sur la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées.

Pour permettre l'organisation de l'événement et l'accueil du public, la préfecture de police a dévoilé samedi un vaste dispositif de sécurité.