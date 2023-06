Sur le Tour de France, le surprenant retour d'un protocole anti-Covid

Si les organisateurs d'Amaury Sport Organisation (ASO) n'ont pas encore confirmé les mesures qui seront appliquées lors de la Grande Boucle, ils en ont dessiné les contours au cours d'une réunion qui s'est tenue ce samedi 3 juin avec les directeurs sportifs. Le protocole prévoit un certain nombre de mesures restrictives, selon plusieurs sources citées par l'AFP. Parmi elles, l'accès limité sur la ligne d'arrivée pour les membres de chaque équipe et le port du masque obligatoire dans les paddocks pour les journalistes et les invités. "Ça ne me dérange pas du moment qu'on préserve notre santé. Je préfère mettre des masques et que tout le monde soit plus serein plutôt que d'avoir une épidémie et que beaucoup de coureurs soient 'out' à cause du Covid", a ainsi argué David Gaudu, le leader de l'équipe Groupama-FDJ, à l'AFP.