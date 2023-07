Tour de France 2023 : Matej Mohorič vainqueur à la photo-finish à Poligny, journée tranquille pour les favoris

Comme souvent durant cette édition, la course s'est désorganisée dès les premiers kilomètres. Plusieurs groupes se sont progressivement détachés, repris au fur et à mesure par le peloton. Longtemps en tête, le Belge Victor Campanaerts (Lotto-Dstny) a été rattrapé par trois coureurs sur les pentes de la plus importante difficulté du jour située à 30 kilomètres de l'arrivée, la Côte d'Ivory : Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Ben O'Connor (Ag2r-Citroën) et Kasper Asgreen (Soudal-Quicktep), déjà vainqueur de l'étape hier.