Tour de France 2023 : Pogacar remporte la 6e étape, Vingegaard nouveau maillot jaune

Si Pogacar a eu le dernier mot ce jeudi, c'est bien Vingegaard qui prend la tête du classement général. Même s'il a montré ses premières limites depuis le départ de la Grande Boucle – et plus généralement depuis plusieurs mois en montagne –, le cycliste de 26 ans a toujours l'avantage sur ses concurrents. Le nouveau porteur du maillot jaune compte 25 secondes d'avances sur son adversaire slovène et 1 minute et 34 secondes, sur Jai Hindley, qui lui cède sa tunique dorée. Lâché assez tôt ce jeudi après sa grosse débauche d'énergie de la veille, l'Australien a tout de même limité la casse et reste sur le podium. Il y a ensuite un gouffre avec le reste de la concurrence, reléguée à plus de trois minutes de la tête.

Côté français, le premier tricolore est David Gaudu (7e, +4'02). Il est suivi de près par son compatriote Romain Bardet, qui pointe en 8e position (+4'42).