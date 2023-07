Tour de France : Victor Lafay offre à la France sa première victoire d'étape, "un truc de fou"

Il a surpris tout le monde pour offrir à la France sa première victoire sur le Tour de France 2023. Le Français Victor Lafay, de l'équipe Cofidis, a remporté dimanche 2 juillet la deuxième étape de la Grande Boucle, disputée entre les villes espagnoles de Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien. En se détachant du groupe des favoris à un kilomètre de l'arrivée, le coureur tricolore de 27 ans s'est imposé devant deux des plus grosses stars du peloton, le Belge Wout van Aert, arrivé deuxième, et le Slovène Tadej Pogacar, troisième.

Le Britannique Adam Yates (UAE), vainqueur de la première étape à Bilbao, conserve quant à lui le maillot jaune à l'issue de cette deuxième journée dans le Pays basque espagnol.