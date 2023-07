Tour de France 2023 : Jasper Philipsen encore vainqueur au sprint à Moulins, statu quo parmi les favoris

Sur le podium, à plus de deux minutes quarante, on retrouve Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), puis Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers, +4’22’’) et Pello Bilbao (Bahrain-Victorious, +4,34’’), vainqueur d’étape mardi, à Issoire. Le Français le mieux classé, David Gaudu (Groupama-FDJ), reste campé à la neuvième position, à plus de six minutes de la première place.