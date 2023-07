Tour de France 2023 : Kwiatkowski s'impose au sommet du Grand Colombier, Pogacar continue de grignoter

Les patrons de ce Tour de France en ont terminé dans un second temps. Après l'énorme travail de ses équipiers, et une attaque initiale d'Adam Yates, le Slovène Tadej Pogacar a placé une franche accélération à quelques encablures de la ligne d'arrivée. Si Jonas Vingegaard a initialement tenu bon dans la roue, le maillot jaune a fini par lâcher prise, concédant quelques secondes sur son grand rival. Le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) en a terminé à la troisième position, prenant au passage quatre secondes bonus (grâce au jeu des bonifications). Le Danois conserve la tunique dorée sur ses épaules mais continue lâcher du lest depuis son coup de force dans le col de Marie Blanque. Il ne compte plus que neuf petites secondes de marge sur "Pogi".

Le reste du classement général demeure inchangé, avec Jai Hidley qui conserve le troisième accessit (+2'51). Seul Pello Bilbao perd quelques places. Le basque est désormais septième (+5'25), derrière Adam Yates (+5'03) et Simon Yates (+5,04).

David Gaudu (9e, +6'52), qui a longtemps tenu bon avant de lâcher prise dans les derniers kilomètres de la montée, demeure le Français le mieux classé. Après sa grosse remontée la veille, Thibault Pinot sort lui du top 10.