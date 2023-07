Tour de France 2023 : Rodriguez vainqueur à Morzine, duel acharné entre Vingegaard et Pogacar

Mais à plus de 50 kilomètres de l’arrivée, les derniers échappés sont rattrapés et le groupe comprenant la plupart des favoris reprend la tête de la course. Le redoutable col de Joux Plane, classé hors catégorie, apparaissait donc comme le juge de paix parfait pour désigner le vainqueur final de l’étape. Cela a bien été le cas, avec les coureurs du top 10 distancés les uns après les autres, derrière le combat du duo Vingegaard/Pogacar pour le maillot jaune.