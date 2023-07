Tour de France 2023 : victoire de Wout Poels à Saint-Gervais, la lutte pour le Maillot jaune ne faiblit pas

Au fil des kilomètres et du dénivelé positif à parcourir (plus de 4.400 km sur cette étape), le groupe de tête va bien sûr s'écrémer, perdant au passage la présence du détenteur du maillot à pois de meilleur grimpeur Neilson Powless. Trois hommes se détachent avec une minute d'avance avant les deux montées finales : le Néerlandais Wout Poels, l'Espagnol Marc Soler et le Belge Wout Van Aert, très attendu sur ce Tour et qui court toujours derrière une victoire d'étape. Encore raté cette fois-ci : c'est Wout Poels qui placera une attaque à 20 kilomètres et prendra le large sur ses concurrents. Sans jamais faiblir, le coureur de l'équipe Bahrain-Victorious remportera l'étape du jour avec plus de deux minutes d'avance sur le second, Van Aert.