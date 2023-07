Tour de France : victime d'une commotion cérébrale, Romain Bardet jette l'éponge

Il faut croire que le sort s'acharne. Quelques kilomètres après le départ d'Annemasse (Haute-Savoie), ce samedi, le Français Romain Bardet a été contraint d'abandonner les routes du Tour de France 2023, victime d'une chute dans la descente du premier col de la journée. Le grimpeur auvergnat, connu du grand public pour ses performances régulières sur la Grande Boucle ces dernières années, a subi une commotion cérébrale.

Une situation qui en rappelle une autre. Remontons près de trois ans plus tôt, en septembre 2020 (le Tour de France est alors reporté à la rentrée en raison du Covid-19). Romain Bardet, l'une des meilleures chances françaises au classement général, chute dans une descente lors de la 13e étape. Le verdict ? Une commotion cérébrale, déjà, et un abandon, contraint et forcé.