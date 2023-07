Tour de France : l'Australien Jai Hindley remporte la 5e étape et s'offre le maillot jaune

En remportant l'étape, Jai Hindley s'est également emparé du maillot jaune, qu'il chipe à Adam Yates. L'Australien dispose de 47 secondes d'avance sur le tenant du titre, le Danois Jonas Vingegaard, et 1 minute et 3 secondes sur l'Italien Giulio Ciccone. Le Slovène Tadej Pogacar, l'un des favoris de la course, est relégué à 1 minute et 40 secondes. Côté Français, le premier tricolore est David Gaudu. Il pointe en 10ᵉ position du classement général, à 1 minute et 56 secondes de Jai Hindley.