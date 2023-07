Tour de France femmes 2023 : 154 coureuses lancées à l'assaut d'un parcours de huit étapes

Il s'est élancé. Le départ du Tour de France Femmes a été donné ce dimanche à 12h15 à Clermont-Ferrand, ville de départ et d'arrivée de la première étape de 123,8 kilomètres. Jusqu'au 30 juillet prochain, 154 athlètes, réparties au sein de 22 équipes, s'affronteront entre le Massif central et les Pyrénées au cours de huit étapes dont quatre de plaine et deux accidentées. Samedi prochain, l'étape reine conduira le peloton à l'assaut des cols d'Aspin et du Tourmalet pour une étape de montagne.

Le contre-la-montre final de 22 kilomètres se tiendra le lendemain dans les rues de Pau, en Nouvelle-Aquitaine, au terme d'un parcours de 960,4 kilomètres, qui se déroulera principalement dans le sud-est du pays. Il traversera trois régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie) et onze départements. L'étape la plus longue, de 177,1 kilomètres, aura lieu ce mercredi entre Cahors et Rodez. Tout au long du parcours, les coureuses affronteront 14.000 mètres de dénivelé positif.