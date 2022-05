Roland-Garros : combien gagneront les vainqueurs cette année ?

Les organisateurs de Roland-Garros ont souhaité faire un effort pour les sportifs qui ne passeraient pas les qualifications. Un joueur éliminé dès le premier tour des qualifications recevra 14.000 euros, 20.000 euros au deuxième tour et 31.000 pour le troisième tour. Cette décision "permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années", avance la Fédération française de tennis.