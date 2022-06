Roland-Garros : pourquoi des matchs sont-ils joués devant des tribunes quasi vides ?

Mais cela vaut tout autant pour les hommes. Si le public était un peu plus au rendez-vous pendant la rencontre entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, plusieurs places stratégiques en loge étaient pourtant inoccupées. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Estelle Denis : "Des places vides sur le Central pour ce match Djoko-Nadal, ça me rend dingue !!!!". Le match était pourtant très attendu et a priori très suivi en direct : Amazon n’a pas tenu ensuite à diffuser les audiences.

Or, le taux de remplissage des tribunes est un problème connu et récurrent à Roland-Garros. Par exemple, le match entre Rafael Nadal et Roger Federer de juin 2019 avait offert les mêmes images. Cela s’explique assez simplement : le tournoi se joue à guichets fermés et ce sont principalement les loges qui sont laissées vacantes.