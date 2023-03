Tournoi des Six Nations : pourquoi la démonstration du XV de France en Angleterre est historique

Le score, d'abord, est d'une ampleur inédite. Chaque année, ou presque, les deux équipes se regardent dans les yeux, et il faut bien souvent un petit détail pour l'emporter de justesse. 2023 fera figure d'exception, mais restera dans les mémoires, car jamais 43 points n'avaient séparé les deux sélections. La plus large victoire française - 25 points d'avance - remontait à 1972 (37-12) et 2006 (31-6), à chaque fois à domicile. Le record anglais était plus large, un cinglant 37-0 en 1911. Il est désormais effacé des tablettes.