Tournoi des Six Nations : le XV de France a-t-il encore une chance d'être sacré ?

Après avoir triomphé des Anglais, les Bleus espéraient sans doute un coup de pouce des Écossais. Il n'est pas arrivé. Au lendemain de la victoire historique du XV de France à Twickenham (10-53), l'Irlande, en déplacement à Edimbourg, a poursuivi son sans-faute (7-22) et conforté sa première place du Tournoi des Six Nations. Samedi 18 mars, à l'occasion de la dernière journée, Français et Irlandais se livreront un duel à distance pour le sacre. Les hommes en vert partent avec un net avantage.

Après quatre rencontres, le "XV du Trèfle" a remporté tous ses matchs, et reste en lice pour conquérir un Grand Chelem réalisé par la troupe de Fabien Galthié l'an dernier, tandis que la France n'a perdu qu'à Dublin (32-19). Avec 19 points, contre 15 pour la France, les coéquipiers de Johnny Sexton ont leur destin en mains. S'ils l'emportent face à l'Angleterre, à domicile (18h), et même s'ils sont tenus en échec par un nul, les Irlandais remporteront le Tournoi des Six Nations depuis 2018.