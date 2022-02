Tournoi des Six Nations : à 2 jours d'affronter l'Italie, le sélectionneur Fabien Galthié positif au Covid-19

"Je vais bien avec de légers symptômes. En conséquence, je me mets à l’isolement et vais agir à distance cette semaine. Raphaël Ibañez et l’ensemble de mon staff, en qui j’ai pleine confiance, seront mon relais sur le terrain", indique le sélectionneur sur le réseau social.

"Je me suis mis à l'isolement mercredi. On avait été testés le matin, j'étais négatif. J'ai eu des symptômes en fin de journée, je suis allé voir le médecin : j'ai été testé à nouveau. J'étais à l'isolement et hier (jeudi, ndlr.), on a eu confirmation avec un test PCR. ", a-t-il d'autre part précisé à l'AFP. "On a respecté le protocole à la lettre", a-t-il assuré. Et de rassurer : "Tout est calé pour le match de dimanche : depuis que je suis isolé, je participe à toutes les réunions en visio ou en audio. Je regarde les images de l'entraînement, le staff prend le relais sous la conduite de Raphaël Ibañez. Dimanche, je serai à distance avec un téléphone et quelques échanges brefs, avant, après, à la mi-temps..."