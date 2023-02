Six Nations : avant Italie-France, l'Irlande écrase le pays de Galles et l'Écosse bat l'Angleterre

L'Écosse est allée gagner pour la deuxième fois de suite à Twickenham contre l'Angleterre 29-23, une première dans l'Histoire, lors de la première journée du Tournoi des six nations, samedi. Pour les grands débuts de Steve Borthwick sur le banc du XV de la Rose, les Anglais ont proposé un gros combat physique, mais ils ont dû céder devant les fulgurances de leurs adversaires qui repartent avec le point de bonus offensif. "On voulait commencer par une première victoire dans le Tournoi des six nations et il faudra que cela nous donne confiance pour la semaine prochaine", a commenté Duhan van der Merwe, l'ailier de l'Écosse.

De l'autre côté, impressionnante, l'Irlande n'a fait qu'une bouchée des Gallois, avalés en 40 minutes (27-3 à la mi-temps). Plein de maîtrise, les hommes d'Andy Farrell ont pris leurs adversaires à la gorge d'entrée, inscrivant un essai au bout de 124 secondes. Les Irlandais, numéro un mondiaux, ont toutefois dû attendre la fin de la seconde période pour aplatir une quatrième fois, synonyme du bonus offensif, avec un essai de Josh van der Flier.