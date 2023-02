"On est arrivé à un point critique" : les rugbymen gallois menacent de faire grève en plein Six Nations

Mais comment le rugby gallois est-il tombé si bas ? Alors que la WRU est empêtrée dans un scandale de harcèlement sexuel et de sexisme, qui a poussé son patron Steve Phillips à démissionner de son poste fin janvier, les "Dragons" sont au plus mal sportivement. En témoignent les deux déculottés en ouverture du Tournoi face à l'Irlande (10-34) et l'Écosse (7-35). Des résultats indigents dans la continuité d'une année 2022 désastreuse, symbolisée par les deux défaites, à domicile, contre l'Italie (21-22) et la Géorgie (12-13). Mais la crise - le mot n'est ici pas galvaudé - est encore plus profonde qu'il n'y paraît.