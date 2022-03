Six Nations : vainqueurs au bout du suspense du Pays de Galles, les Bleus restent en course pour le Grand Chelem

Au retour des vestiaires, les tricolores ont profité d'un petit temps fort pour se donner un peu d'air et reprendre quelques longueurs d'avance grâce à la botte de Melvyn Jaminet (9-13). Qu'à cela ne tienne, les joueurs de Wayne Pivac ont alors fait le forcing. Mais comme lors du premier acte, les coéquipiers d'un Paul Willemse omniprésent ont protégé avec férocité leur ligne d'en-but, si bien que les hommes en rouge n'ont finalement semblé dangereux qu'à de très rares reprises. Romain Ntamack, auteur d'une anticipation salvatrice (73') et surtout Antoine Dupont - avec une interception en bout de ligne (62') - ont sauvé la maison bleue. Dans les dernières secondes - et malgré un drop et une pénalité manqués auparavant - c'est encore à la défense que les Français ont dû leur salut. Sur un ultime grattage de l'entrant Mauvaka, les Français ont arraché une victoire au forceps mais ô combien précieuse, la septième de rang.