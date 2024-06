Lundi, pour la première fois de sa carrière, Varvara Gracheva va disputer un huitième de finale en Grand Chelem. Un moment unique sur la terre battue de Roland-Garros pour la joueuse française, un an après sa naturalisation. Face à elle ? Une ancienne compatriote : la toute jeune russe Mirra Andreeva, qui vient à peine de fêter ses 17 ans.

Après une première semaine de tournoi pluvieuse et un brin morose à Roland-Garros, Varvara Gracheva fait office de rayon de soleil dans les rangs tricolores. Avec Corentin Moutet côté garçon, elle est la dernière à pouvoir faire briller les couleurs française sur les courts de Roland-Garros. La grande droitière (1 mètre 77) donne rendez-vous au public parisien : elle jouera lundi à 23 ans l'un des matches les plus importants de sa carrière, avec la possibilité en cas de victoire de se hisser en quarts de finale du tournoi.

Un an tout juste après sa naturalisation

Les fans de tennis réunis Porte d'Auteuil s'attendaient sans doute à voir briller Caroline Garcia, mais c'est bel et bien Varvara Gracheva qui s'est révélée durant la première semaine de compétition. Après trois victoires convaincantes – dont les deux dernières en deux sets – la joueuse née dans la banlieue sud de Moscou renforce encore davantage ses liens avec la France, son pays d'adoption.

En juin 2023, l'actuelle 88ᵉ joueuse mondiale voyait en effet aboutir son processus de naturalisation, lui permettant de représenter les couleurs françaises dans les différents tournois mondiaux qu'elle dispute. L'aboutissement d'un parcours mouvementé, la jeune femme ayant quitté la Russie à 14 ans pour s'installer successivement en Floride, au Portugal puis en Allemagne.

C'est toutefois à Cannes, lorsqu'elle avait 16 ans, qu'elle a posé ses valises. Le point de départ d'une carrière pro qui l'a pour l'heure conduite jusqu'à un pic à la 39ᵉ place mondiale, début janvier. Encore peu connue du grand public, Varvara Gracheva surfe sur son épopée parisienne et savoure le soutien grandissant qui lui est apporté au fil des matches. "Le public m'a apporté beaucoup d'énergie", a-t-elle confié en conférence de presse après l'une de ses rencontres. "Quelqu'un m'a crié : 'Ici, c'est chez toi.' C'est incroyable de vivre ces moments-là. Je me rends compte que c'est de plus en plus chez moi." De quoi se sentir membre à part entière de la grande famille du tennis français. "Je pensais que personne ne m'aurait acceptée, honnêtement, à cause de mon origine", a-t-elle confié au cours de la semaine, aussi surprise que ravie de l'engouement qu'elle suscite.

Quand elle évoque sa nouvelle vie dans l'hexagone, la tenniswoman glisse : "J’aime tout ! La qualité de vie, la nourriture. C’est vraiment incroyable. J’adore vivre et travailler ici. Je sens que c’est chez moi de plus en plus." Et assure en passant que "vin, fromage, champagne, c’est la vie".

Gare à son adversaire, Mirra Andreeva

Pour s'offrir une place en quarts de finale, Varvara Gracheva devra triompher d'une ancienne compatriote. Une certaine Mirra Andreeva se dresse en effet sur son chemin, 38ᵉ mondiale et grand espoir du tennis féminin. Talent précoce, la Russe a fêté il y a quelques jours seulement à Paris son 17ᵉ anniversaire et ne cesse de surprendre. Déjà victorieuse de deux joueuses du top 10 en 2024, elle a atteint les huitièmes de finale à l'Open d'Australie et à Wimbledon.

Tout comme Varvara Gracheva, la toute jeune femme s'entraîne sous le soleil de Cannes, où elle parfait son tennis depuis 2022. Les deux championnes ne se sont toutefois jamais affrontées sur le circuit international, même si elles se côtoient très régulièrement à l'entraînement. Si la néo-française partira avec un statut d'outsider eu égard à son classement actuel, il lui faudra jouer détendue pour espérer briller. Pas évident en portant sur ses épaules les espoirs du tennis tricolore féminin, et alors même qu'elle confie être quelqu'un qui, en temps normal, "stresse beaucoup". Au sortir de son dernier succès, c'est pourtant une athlète en apparence détendue qui s'est présentée devant la presse. "Je vais juste apprécier le moment", assurait-elle en évoquant le huitième de finale très relevé qui l'attend en début de semaine sur la terre battue.