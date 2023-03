France-Angleterre : Thomas Ramos, Bleu éblouissant

La sienne pourrait lui permettre d'entrer dans l'histoire du Tournoi. Avec 68 points inscrits depuis le début de la compétition, il n'est plus qu'à 12 longueurs du record d'un Français sur une même édition : Gérald Merceron (80) en 2002. Il pourrait, en cas de prestation similaire au Stade de France face au Pays de Galles samedi 18 mars, battre le record absolu de l'Anglais Jonny Wilkinson et ses 89 points inscrits une année plus tôt. Une belle source de motivation.