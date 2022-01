Traversée de l'Atlantique à la rame : "plus aucun contact" avec l'aventurier septuagénaire

L'aventurier aurait subi de plein fouet de mauvais vents qui auraient considérablement rallongé son parcours prévu. En outre, ces derniers jours, il était confronté à de graves problèmes avec des pannes de batteries électriques et de capteurs solaires. C'est pour cela qu'il faisait route vers la petite île de Ponta Delgada, dans l'archipel des Açores, afin de réparer son embarcation.

Jean-Jacques Savin, habitant d'Arès sur le bassin d'Arcachon, avait quitté le 1er janvier Sagres (sud du Portugal) pour tenter de traverser l'Atlantique à la rame en canot et ainsi devenir "le doyen de l'Atlantique", "une façon de narguer la vieillesse". Le 14 janvier dernier, il a fêté ses 75 ans à bord de son canot "Audacieux" de huit mètres de long, 1,70 m de large, équipé de deux cabines, à l'avant et à l'arrière, et d'un poste de rame, au milieu. "Je pars en vacances vers le grand large, je prends trois mois de vacances", s'était-il réjouit peu avant son départ à l'AFP.