Trente ans après, le Tour de France femmes renaît de ses cendres

Composée de huit étapes, cette Grande boucle féminine se terminera au bout de 1033,5 kilomètres dimanche 31 juillet dans les Vosges, au sommet de la Super Planche des Belles Filles (Haute-Saône). Des difficultés qui "iront crescendo au long de ces huit jours", prédit sur son site le "Tour de France Femmes avec Zwift", nom officiel de la course. Le parcours se concentrera cependant sur l'est de la France, contrairement aux hommes qui ont concouru pendant trois semaines sur tout le territoire français.

Ce sont en tout 144 cyclistes réparties en 24 équipes qui vont s'opposer lors de cette course qui fait surtout son grand retour, après trente-trois années d'absence. En effet, la dernière édition organisée par le groupe ASO, qui organise le Tour de France masculin, s'est tenue en 1989. Par la suite, si des éditions ont vu le jour pour les femmes cyclistes, sous la forme du Tour de la CEE (1990-1993) ou du Tour cycliste féminin, devenu ensuite Grande boucle féminine (1992-2009), cela s'est fait sans le soutien – voire malgré l'opposition – de l'organisateur du Tour.

Mais après trois décennies, un revirement s'est finalement opéré. "Devant le succès des grands événements sportifs féminins, dont la Coupe du monde de football en France, on s'est dit que c'était le bon moment pour relancer cette course", a justifié auprès des Échos Julien Goupil, directeur des partenariats et médias chez ASO et qui a lancé ce projet dès 2019.