Triple vainqueur du Paris-Dakar, le pilote automobile René Metge est décédé

La famille de René Metge a annoncé mercredi le décès de l'un des meilleurs pilotes français de rallye, dans les années 1970-1980. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans.

C'est l'une des figures de la course automobile française qui s'est éteinte, mercredi 3 janvier. René Metge est mort, a appris France Bleu auprès de sa famille, à l'âge de 82 ans. Une information confirmée par L'Équipe puis par l'AFP. Le pilote laisse derrière lui une immense trace. Il a remporté à trois reprises l'emblématique course Paris-Dakar (1981, 1984 et 1986), dans la catégorie auto. Par la suite, il a embrassé le rôle de directeur de course de ce même Paris-Dakar (en 1987 et 1988). Quelques années plus tard, en 2002, il a accompagné Johnny Hallyday, en tant que copilote, sur cette épreuve qui a marqué sa vie. Il fera de même avec Yvan Muller, en 2006.

"Pour moi, René, c'était l'artiste, l'organisateur passionné avant tout, qui avait l'amour du sport mécanique, du désert, de l'aventure, de la découverte. J'ai fait mon premier grand rallye avec lui. Il a donné le départ du Paris/Pékin au Trocadero en 1992. C'était l'amoureux pur de son sport et de la discipline", a déclaré mercredi David Castera l'actuel directeur du Dakar, une épreuve qui se dispute aujourd'hui en Arabie saoudite et dont le départ sera donné le 5 janvier.

René Metge, aux côtés de Johnny Hallyday - PATRICK HERTZOG / AFP

René Metge a également participé à six reprises aux 24 heures du Mans (1977, 1979, 1982, 1984, 1986 et en 1987), obtenant même une 5e et une 7e place.

Enfin, toujours dans le domaine de l'automobile, le beau-frère de Coluche (il a épousé sa sœur, Danièle) est devenu le patron d'une concession à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, après sa retraite en tant que pilote.