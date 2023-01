Trois choses à savoir sur Philippe Diallo, le successeur de Noël Le Graët à la tête du football français

Passé par le FC Nantes dans sa jeunesse, diplômé en droit public et en droit des affaires, Philippe Diallo connaît bien le monde du ballon rond. Pendant 29 ans, entre 1992 et 2021, il dirige l'Union des Clubs Professionnels de Football (UCPF). En tant que patron de ce syndicat, il joue un rôle dans les réformes des transferts des joueurs, et est en première ligne en 2014 au moment de contester la fiscalité des clubs français, qu'il juge trop élevée. Il publie notamment un rapport pour épingler les charges sociales et patronales "les plus lourdes d'Europe", qu'il compare à "des boulets mis aux pieds de nos clubs", et qui expliquent le "décrochage du football français".

Depuis 2013, Philippe Diallo est également le patron du Conseil Social du Mouvement sportif (Cosmos), syndicat fédérant la très grande majorité des employeurs du sport (fédérations, clubs, associations, secteur commercial). À ce titre, il échange avec le président de la République Emmanuel Macron en 2020, au moment où le sport français se sentait délaissé et trop contraint par les restrictions contre le Covid-19. Il est par ailleurs juge unique à la chambre de résolutions des litiges de la Fifa, l'instance mondiale du football, depuis deux décennies.