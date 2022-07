Twitter tacle la L1 : malgré la victoire de l'OL, Aulas et Valbuena en ont pris pour leur grade

FOOTBALL - Chaque lundi, on revient sur un événement qui vous a fait causer. Sur votre téléphone ou derrière votre écran, vous exprimez vos joies, vos vannes, vos exaspérations sur les choses du ballon rond. Cette semaine, honneur à l’OL et à son président Jean-Michel Aulas, qui s’en était pris à Clément Grenier quelques jours avant le match à Toulouse. Et manque de "chance", le milieu de terrain lyonnais a marqué. Place aux retournements de veste.