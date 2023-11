Une marathonienne bannie un an de toute compétition pour avoir fait une partie de la course... en voiture

Joasia Zakrzewski, une athlète reconnue des ultra-marathons, vient d'être bannie de toute compétition pendant un an. La raison ? En avril, elle avait réalisé une partie du trajet d'une course longue de 80 kilomètres... en voiture ! Après avoir terminé troisième, elle avait accepté la médaille.

Une triche rocambolesque qui ne sera pas restée sans conséquences. L'athlète Joasia Zakrzewski vient d'être bannie pendant un an de toute compétition sportive après sa participation contestée à l'ultra-marathon entre Liverpool et Manchester, le 7 avril dernier. Ce jour-là, elle commence à sentir mal à mi-course, longue de 80 kilomètres, a-t-elle raconté à la BBC. Ressentant des douleurs, elle accepte de monter à bord de la voiture d'un ami, avec l'intention de dire aux officiels du point de contrôle suivant qu'elle se retirait de l'épreuve.

"Une terrible erreur"

Mais rien ne se passe comme prévu : selon Joasia Zakrzewski, ces derniers ont refusé son abandon. "Je leur ai dit que je me retirais, que j'avais fait la route en voiture et ils m'ont dit que je m'en voudrais d'arrêter", a-t-elle assuré au média britannique. "J'ai accepté de reprendre la course tout en me retirant de la compétition." Une fois la ligne d'arrivée passée, l'athlète accepte toutefois une médaille pour sa troisième place. Elle pose alors pour les photographes, expliquant ne pas avoir eu le courage de refuser les honneurs.

Mis bout à bout, les faits ont conduit la Fédération britannique d'athlétisme à prendre une sanction sévère contre cette médecin écossaise, qui vit aujourd'hui en Australie. Selon le comité en charge de statuer sur l'affaire, "même si [Joasia Zakrzewski] souffrait d'un brouillard cérébral le jour de la course, elle avait une semaine après la course pour prendre conscience de son geste et rendre le trophée, ce qu'elle n'a pas fait".

Quelques jours après la découverte de la supercherie, la marathonienne avait fini par s'excuser. "J'ai fait une terrible erreur en acceptant cette médaille et j'aurai dû la rendre", admettait alors la coureuse de 47 ans, affirmant être "encore dans le gaz" au moment des célébrations d'après-course. "Je n'avais pas les idées claires..."