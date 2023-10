Ultra-trail : une Française de 37 ans décède d'un arrêt cardiaque en pleine course

La victime, mère de famille, participait à cette compétition pour la première fois de sa vie, indique Midi Libre. "La grande famille du trail et plus particulièrement celle des Templiers est profondément attristée par la perte de cette coureuse, et se joint à l’équipe d’organisation pour présenter ses condoléances à la famille et aux proches", souligne l'équipe de l'Endurance Trail du Festival des Templiers, qui a organisé un hommage ce vendredi au moment de la remise des prix.