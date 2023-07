Un enfant sur sept est victime de violences dans le sport

C'est la 4ᵉ étude dévoilée concernant le phénomène. 907 signalements de cas de violences dans le sport ont été signalés depuis 2020 et jusque fin 2022, indique la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, alors que se tenait ce lundi la convention nationale de prévention des violences dans le sport. 424 ont donné lieu à des mesures. Ces signalements concernent 65 fédérations, soit 11 de plus qu'en 2022. Les faits se sont déroulés dans 97 départements et ont, notamment, débouché sur 27 radiations définitives. Les procureurs ont été saisis dans 150 cas, et 44% des mis en cause ont également été visés par une plainte ou une main courante.