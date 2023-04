Un nouveau Ballon d'Or pour Karim Benzema ? "Et pourquoi pas ?", répond son entraîneur

Un printemps de rêve pour le retraité des Bleus, déjà auteur d'un triplé majestueux dimanche contre Valladolid en Liga, et d'un but important contre Liverpool pour confirmer la qualification des Merengues pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, en fait déjà l'un des favoris pour le prochain Ballon d'Or. "Et pourquoi pas ?", a lancé le technicien italien devant la presse. "Il se trouve dans une condition physique optimale. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Pas seulement des attaquants."

La course vers la plus prestigieuse des récompenses individuelles s'annonce toutefois complexe pour Karim Benzema. Traditionnellement, lorsque le Ballon d'Or prend en compte la Coupe du monde, comme ce sera le cas cette année, le vainqueur y a brillé, à l'instar de Luka Modric en 2018, finaliste du Mondial russe. Zinédine Zidane (1998), Ronaldo (2002) ou Fabio Cannavaro (2006), eux, ont tous gagné la Coupe du monde quelques mois avant d'être sacrés Ballon d'Or.