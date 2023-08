Un sport accessible, des pratiquants plus nombreux... Comment le padel s'est implanté en France

Cette discipline attire aussi les personnalités. Pas plus tard qu'en juillet, à l'occasion des 25 ans de la Coupe du monde 1998 remportée par les Bleus, les champions du monde se sont retrouvés pour un match de foot... et quelques parties de padel. "Beaucoup de célébrités s'y sont mises, ce qui offre une belle promotion à cette pratique", se réjouit Arnaud Di Pasquale. Tony Parker et Teddy Riner, stars françaises du basket et du judo, se sont aux aussi associés dans l'organisation d'un tournoi international de padel organisé en juin dernier à Toulouse.

Outre les célébrités, de plus en plus de Français s'y essaient. Si le nombre de licenciés est difficile à définir de manière précise, (la FFT propose une licence "multi-raquettes" qui comporte, en plus du padel, le tennis, le beach tennis et le jeu de paume, avec 1,1 million de licenciés), le nombre de pratiquants est aujourd'hui estimé à "plus de 400.000". "En 2018, nous étions à 80.000", rapporte Arnaud Di Pasquale. "En 2021, 200.000. L'expansion de ce sport est considérable." La licence dédiée au padel, qui représente le nombre de Français participant aux compétitions, regroupe de son côté 40.000 personnes.