Une inscription "Paris 2024" sur le Vélodrome lors des JO ? Marseille dit non

En conséquence, des ajustements seront possibles. "Paris 2024 travaille avec l'ensemble des collectivités hôtes des Jeux sur la meilleure manière de déployer le 'look des Jeux' avec depuis le départ une approche qui offre plein d’adaptations possibles et pour la première fois un look personnalisable pour les villes", précise le Cojo. Il poursuit en expliquant qu'il sera "tout à fait possible de ne pas mettre 'Paris2024' sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs" de l'évènement.