"Une poignée de crétins" : la colère d'Alizé Cornet, sifflée à Roland-Garros

Elle ne digère pas la réaction d'une partie des spectateurs du court Philippe Chatrier. Samedi 28 mai, la n°1 française affrontait la Chinoise Qinwen Zheng (74ᵉ mondiale) dans le cadre du troisième tour du tournoi de Roland-Garros. Menée 6-0 et 3-0, elle a dû abandonner durant le deuxième set en raison d'une douleur à la cuisse. "Ce qui m'a fait le plus de mal, ce n'est peut-être pas la blessure, mais le fait que certains aient osé me siffler quand j'abandonne", a-t-elle expliqué les larmes aux yeux en conférence de presse.

En effet, selon les images du diffuseur, quelques spectateurs présents sur le court ont conspué la joueuse alors qu'elle quittait la terre battue. "Franchement, c'est abusé. Avec tout ce que je donne sur le terrain depuis toutes ces années. Ça aurait été plus facile pour moi de ne pas rentrer sur le court, de ne pas me rendre vulnérable", s'est-elle emportée face à la presse.