"Une riposte violente" : des féministes dénoncent la réaction de la sécurité du PSG à leur banderole

Un club parisien "manifestement beaucoup plus cool avec les chants homophobes". C'est ce qu'ont dénoncé, ce lundi 2 octobre, un collectif féministes et plusieurs figures du mouvement. En cause, la "riposte violente" de la sécurité du Parc des Princes au déploiement d'une banderole contre les violences sexuelles, ce dimanche soir, lors du match qui a opposé les footballeuses du PSG à celles de Lyon.