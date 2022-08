L'US Open s'éloigne pour Novak Djokovic, toujours pas vacciné

Pour voir "Djoko" sur les cours new-yorkais, ses fans doivent désormais espérer une révision des règles par les autorités de santé américaines. Si elles ont expliqué, il y a peu, réfléchir à de "nouvelles directives", rien ne laisse à penser qu'une évolution favorable au Serbe puisse intervenir dans les prochaines heures. Ce dernier poursuit donc sa préparation chez lui, du côté de Belgrade, avec l'espoir d'une bonne nouvelle en provenance des États-Unis.

L'absence probable du champion lors de la compétition est déplorée par John McEnroe. Le truculent gaucher, lui-même multiple vainqueur de l'US Open, s'est exprimé dans les médias ces derniers jours sur le sujet. "Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que c'est une blague. […] Moi, je me serais fait vacciner et je serais allé jouer, mais il a des convictions très fortes et il faut les respecter", a-t-il glissé. "À ce stade de la pandémie, nous en sommes à deux ans et demi, je pense que les gens dans toutes les parties du monde en savent bien plus. L'idée qu'il ne puisse pas voyager jusqu'ici est une blague."