171 km en moins de 20 heures : Kilian Jornet pulvérise le record de l'UTMB

Cerise sur le gâteau, le filiforme catalan s'offre un temps record sur le parcours de 171 kilomètres et fort de 10.000 mètres de dénivelé positif, devenant le premier athlète à passer sous la barre symbolique des 20 heures. Il en a terminé en 19h49mn32s, cinq minutes devant le Français Mathieu Blanchard, qui signe également un chrono canon.

"Il me poussait dans les montées, et je le poussais dans les descentes, on a fait l'accordéon comme ça, et c'est ça qui nous a permis de faire ces temps extraordinaires", a estimé le coureur tricolore. Le Britannique Thomas Evans, arrivé 45mn après le vainqueur, complète le podium. Le précédent temps record sur l'UTMB avait été signé par l'Espagnol Pau Capell en 2019 et s'établissait à 20h19mn.