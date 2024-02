Cyclisme : bientôt des coureurs remplaçants comme au foot sur le Tour de France ?

En marge du Tour de Colombie, le patron de la Movistar a mis sur la table plusieurs idées pour donner un visage "plus humain" au cyclisme. Eusebio Unzué a prôné l'autorisation du remplacement des coureurs lors des trois grands Tours, en cas de blessure ou de maladie, ainsi que la réduction de leur durée d'une semaine. Des suggestions qui n'ont pas été accueillies favorablement au sein du peloton.

"Tous les sports évoluent mais, nous, on continue à faire les mêmes choses qu'il y a 40 ans." Voilà un coup de gueule qui ne laisse pas indifférent dans le petit monde du vélo. Alors que s'est élancé, mardi 6 février, le Tour de Colombie, relancé après quatre ans d'absence, Eusebio Unzué, le manager historique de la Movistar, a fait plusieurs propositions pour moderniser un cyclisme trop conservateur à ses yeux. "Depuis que j'ai commencé dans les années 1980, les règles ont très peu bougé, a-t-il affirmé à quelques médias, regrettant l'immobilisme de son sport. "Il faut arrêter d'être si bruts, si exagérément inhumains."

Parmi les pistes qu'il a avancées, le patron de Nairo Quintana a plaidé en faveur d'une autorisation pour remplacer les coureurs pendant l'un des trois Grands Tours (Giro, Tour de France et Vuelta), en cas d'abandon sur chute ou maladie lors de la première semaine. Avec un exemple concret pour étayer son propos. Sur le Tour 2023, "on a perdu Enric (Mas), notre leader, dès le premier jour sur une chute", a-t-il pesté, ce qui avait pénalisé lourdement la Movistar pour la suite.

Pourquoi ne pas autoriser les remplacements dans les Grands Tours ? Eusebio Unzué, manager général de la Movistar

"Toutes les équipes se préparent avec dix ou onze coureurs, on en laisse deux ou trois à la maison au dernier moment, et si un coureur tombe, vous n'avez droit à aucune solution ? Pas un changement technique ou tactique bien sûr. Au foot, il n'y avait pas de remplacement possible pendant des années...", a poursuivi le manager espagnol de 68 ans, l'air emballé par cette possibilité. "Pourquoi pas essayer, tester, faisons un pas en avant et on verra si tout le monde trouve ça intéressant. Nous avons besoin de changement."

Toujours dans un souci d'"humaniser" le vélo, le natif d'Orkoien, en Navarre, a suggéré qu'un coureur blessé après être tombé puisse ne pas finir l'étape, mais être autorisé à remonter en selle le lendemain. "Aujourd'hui, si un coureur chute, il doit souffrir parfois 60 ou 80 kilomètres comme une bête, avec le poignet cassé, pour rallier l'arrivée. Car il peut passer des examens seulement une fois arrivé. Si un coureur tombe, n'est-ce pas un motif suffisant pour qu'il aille dans une voiture ou une ambulance pour être examiné et qu'il puisse repartir le lendemain s'il n'a rien de cassé ?", a-t-il interrogé, invoquant la santé du peloton.

On ne touche pas à l'ADN ! Marc Madiot, manager général de la Groupama-FDJ

Autant d'idées qui ne trouvent pas grâce aux yeux de ses homologues. Marc Madiot en tête. "On n'est pas le foot, on est le vélo", a réagi auprès de Ouest-France le manager de la Groupama-FDJ. "Quand on est fatigué, on se repose. On est tous sur une même ligne de départ et ceux qui survivent sont sur la ligne d'arrivée. Si on commence à changer les mecs en cours de route, c'est mort, ce n'est plus l'ADN de la course. Ça favoriserait évidemment les grosses équipes."

Tout comme une réduction de la durée des Grands Tours, de trois à deux semaines, comme soumis par Eusebio Unzué. "Notre sport a ses particularités, s'est construit pendant un siècle, on ne touche pas à l'ADN !", a répété avec fermeté l'ancien coureur, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération avec deux Paris-Roubaix à son palmarès.

Un point de vue que partage totalement Patrick Lefevere, le patron de Soudal Quick-Step, l'équipe dans laquelle roule Julian Alaphilippe, le seul Français double championne du monde. "Avec cette règle, vous effacez toute l'histoire des Grands Tours. Le défi est de tenir le coup pendant trois semaines. Le Tour, le Giro et la Vuelta durent 21 jours, pas 17 ou 15. Malheureusement, les chutes et les maladies font partie du jeu", a-t-il rappelé dans le quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws.

"Une grande partie du succès de votre équipe réside dans sa résilience, sa capacité à passer à un plan B. Ce sont les moments où les grands champions se lèvent, rebondissent après un revers, c'est ce que les gens veulent voir. La course, c'est de la boxe : ce n'est pas parce qu'on est dans les cordes à un moment donné qu'on va perdre le combat. (...) Qui déterminera quand une blessure ou une maladie est réelle ? J'attends déjà avec impatience la VAR", a-t-il lâché, rieur, en référence à l'assistance vidéo à l'arbitrage utilisé au football. "Non, cela va nous donner mal à la tête."