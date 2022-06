Plastique, cétacés... "La prise de conscience écologique se remarque en mer", assure le skipper Jérémie Beyou

Vous avez participé à toutes les plus grandes courses au large dans votre carrière. En 2020, vous avez remporté la première édition de la Vendée Arctique. En quoi cette course diffère des autres solitaires ?

C'est un parcours très nord. On est l'été, il y a très peu de nuit et, tout de suite, il fait froid. Sur une course transatlantique, le départ est un peu rude, mais après on se dirige vers le soleil, donc ça ne fait que s'arranger. Là, au contraire, les conditions de navigation se dégradent au fur et à mesure. Ça ressemble un peu à ce que l'on peut rencontrer sur un Vendée Globe. Toute la partie qu'on monte vers l'Irlande puis l'Islande peut être compliquée et engagée. Je dirais qu'il y a un petit air des transatlantiques qu'on fait à l'envers, de New York à l'Angleterre. L'atmosphère y est particulière, un peu comme lorsqu'on passe sur les Grands Bancs de Terre-Neuve. Il y a du vent fort, voire très fort, de la brume à couper au couteau et pas mal de trafic maritime. Ce sont des ambiances un peu glauques, qui ne sont pas faciles à gérer en solitaire.

Le parcours a été rallongé par rapport à 2020. Vous allez contourner l'Islande et monter sur le cercle polaire arctique. C'est un sacré défi qui s'annonce. Vous attendez-vous à devoir repousser vos limites ?

Oui, absolument. Statistiquement, lorsqu'on approche de l'Islande, il y a plutôt pas mal de vent. Et puis contourner une île, ce n'est jamais simple. Pour faire au plus court, il faut la raser. Ça implique une navigation qui ne laisse aucune place au repos, avec des manœuvres fréquentes et risquées. Quand on va attaquer la partie nord-ouest, on va entrer dans un goulot d'étranglement avec une zone de glaces. On va devoir se faufiler dans ce couloir-là, ça ne va pas être évident. Si en plus il y a du vent fort, du courant et peu de visibilité, ça risque d'être très engagé. Je m'attends vraiment à un truc costaud.