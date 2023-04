Vendée Globe 2024 : après une polémique sur sa maternité, Clarisse Crémer participera bien à la course

Pour l’instant, elle se dit "concentrée sur le sportif" et impatiente de retourner naviguer. Son voilier à foils (des appendices qui permettent au bateau de s'élever au-dessus de l'eau), encore en chantier, doit être remis à l’eau en juin et la première course est prévue en juillet. Sur ce bateau, le skipper français Charlie Dalin a reporté la Transat Jacques Vabre en 2019 et terminé deuxième du dernier Vendée Globe. "C’est un super outil, hyper fiable", a estimé la compétitrice qui entend faire la fierté de sa fille en allant "embêter les meilleurs". Rendez-vous dans un an et demi aux Sables d’Olonne.