Soupçons de triche sur le Vendée Globe : blanchie, Clarisse Crémer "soulagée"

La navigatrice Clarisse Crémer et son conjoint, Tanguy Le Turquais, ont été blanchis des soupçons de triche qui pesaient sur eux. Un jury international a écarté toute "mauvaise conduite" durant la dernière édition du Vendée Globe. Un "grand soulagement" pour la jeune femme, qui espère que "la page va enfin pouvoir se tourner".

Ils sont finalement blanchis de tous soupçons. Quinze jours après l'envoi à plusieurs médias d'accusations anonymes de triche, la navigatrice Clarisse Crémer et son conjoint Tanguy Le Turquais ont été blanchis, lundi 4 mars, de toute "mauvaise conduite" par un jury international. "Tanguy cherchait à comprendre les intentions de Clarisse, pour se rassurer sur sa sécurité (...) Le Jury International est entièrement convaincu qu'il n'y a eu aucune mauvaise conduite", est-il écrit dans la décision, que l'AFP a pu consulter.

"C'est un grand soulagement. Avec Tanguy, on n'a pas vraiment douté de nous, mais c'était vraiment un cauchemar ces dernières semaines", a réagi la navigatrice de 34 ans, 12ᵉ du Vendée Globe 2020/2021. "On a la sensation que la page va enfin pouvoir se tourner et recommencer à se consacrer à 100% à la préparation de nos deux projets."

L'organisation "prend acte"

L'accusation se fondait sur des captures d'écran de conversations WhatsApp entre Crémer et son mari pendant la course, envoyées anonymement à plusieurs médias et à la fédération français de voile (FFVoile). Ces captures d'écran, comportant pour certains des cartes météo, avait poussé les organisateurs du Vendée Globe à constituer un jury pour déterminer si la sportive avait bénéficié d'un routage, ce qui est strictement interdit par le règlement de cette course autour du monde à la voile en monocoque en solitaire.

Dans sa décision, le jury a estimé que ces captures d'écran "ne démontrent pas qu'il y a eu 'routage'" ou "que Clarisse a reçu une aide à la performance" de la part de son conjoint. "Le Jury international est entièrement convaincu qu'il n'y a eu aucune mauvaise conduite de la part de Clarisse Crémer ou de Tanguy Le Turquais (...) Je prends donc acte de ces conclusions rendues en toute indépendance", a commenté dans un communiqué Alain Leboeuf, président de l'organisation de la course.

À noter que les deux skippers sont actuellement candidats au départ pour le prochain Vendée Globe, qui s'élancera en novembre des Sables d'Olonne.