"Athlète aussi médaillée que dévouée" : vice-championne du monde de jujitsu, Sandra Badie est morte à l'âge de 31 ans

C'est une terrible nouvelle qui a endeuillé l'équipe de France du jujitsu. À 31 ans, "Sandra Badie, vice-championne du monde 2022, 3e des derniers jeux mondiaux est décédée, cette nuit (de jeudi à vendredi), suite à un arrêt cardiaque", écrit la Fédération de judo sur son compte Facebook.

Dans un communiqué, France Judo, dont dépend ce sport mêlant plusieurs arts martiaux, exprime son "immense tristesse" et présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.