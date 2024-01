Victime d'un malaise, le footballeur Andy Delort s'effondre en plein match au Qatar

Après s'être effondré à la quinzième minute de jeu, le sportif a été pris de convulsion. Le joueur âgé de 32 ans est réapparu, quelques instants après son malaise, sur le banc des remplaçants. Jusqu'à l'été 2023, il jouait au FC Nantes après être passé par l'OGC Nice, Montpellier ou bien encore Toulouse.

Vent de frayeur sur la Coupe des Étoiles au Qatar. En pleine finale entre Umm Salal et Al-Arabi, l'un des joueurs - Andy Delort - s'est effondré quelques instants après avoir ouvert le score dès la sixième minute de jeu. Durant de longues secondes, les images du match ont laissé entrevoir le joueur convulsant sur la pelouse, avant que les soigneurs n'interviennent et ne l'évacuent du terrain.

Quelques instants après avoir été évacué du terrain pour être pris en charge, Andy Delort est réapparu sur le banc de son équipe. Cette dernière s'est finalement imposée au terme d'une séance de tirs au but. Le joueur laissant, au même moment, éclater sa joie après avoir rejoint ses coéquipiers.

Les fans français de football connaissent bien Andy Delort. Jusqu'à l'été 2023, le Franco-algérien évoluait à Nantes après avoir passé trois saisons à Montpellier (2018 à 2021) et deux à l'OGC Nice (2021 à 2023). En dehors des terrains, le football s'est aussi fait remarquer par plusieurs affaires judiciaires : il a été condamné à une amende de 10.000 euros en juin 2018 pour conduite en état d'ivresse et a écopé de deux mois de prison avec sursis en février 2019 pour "outrages et menaces" sur des policiers biterrois.