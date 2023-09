Victime de "crachats, insultes et bières au visage", un supporter marseillais fait un infarctus lors du match FC Nantes-OM

"Mon fils de six ans a vécu son premier match dans un stade français où son père a failli mourir en défendant sa famille." C'est ainsi que commence le récit glaçant d'Alicia, la mère du jeune garçon. Sur le réseau social X (ex-Twitter), elle affirme que sa famille a été "agressée durant le match" par des supporters nantais à cause du maillot de son fils, aux couleurs de l'OM, décrivant des "crachats, des insultes" et des "bières jetées au visage". Voulant "défendre sa famille", de cette agression, le père de l'enfant a ensuite été victime d'un "infarctus dans la tribune", explique la femme.