L'ancien gardien emblématique des Pays-bas, Edwin van der Sar, en soins intensifs

Vendredi, Edwin van der Sar a été victime d'une hémorragie cérébrale. L'ancien gardien de la sélection néerlandaise entre 1995 et 2008 est "actuellement hospitalisé dans l'unité de soins intensifs et son état est stable", indique l'Ajax Amsterdam dont il était jusqu'à la fin du mois de mai le directeur général. "Dès que nous aurons des informations plus concrètes, nous ferons le point sur la situation", conclut le club dans un communiqué, lui souhaitant un prompt rétablissement.

"Nous t'envoyons tout notre amour et toute notre force, Edwin", a réagi sur Twitter Manchester United, le club de Premier League dans lequel la légende du foot batave a évolué de 2005 à 2011.