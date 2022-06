24 Heures du Mans : les femmes prennent le volant

Sur le circuit, il y a des hommes presque partout, sauf dans l'équipe de Déborah Mayer. Pour piloter la Ferrari rose, nettoyée consciencieusement par des hommes, il faut à la fois être une femme et se montrer performante. Ce sont les conditions de recrutement posées par la patronne. "La beauté du sport automobile est que c'est l'un des trois sports, avec l'équitation et le sport nautique, qui soit totalement mixte. Il n'y a pas de distinction en termes de puissance physique entre les hommes et les femmes", explique Déborah Mayer.