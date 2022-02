30 ans après, Albertville se souvient des Jeux Olympiques

Que reste-t-il des jeux 30 ans plus tard à Albertville ? Sa patinoire et sa flamme olympique désormais éteinte. En coulisses, on s'affaire pour donner une nouvelle vie aux objets stockés. Avec les journaux, les affiches et surtout les costumes de la cérémonie d'ouverture, il y a en tout 24 000 pièces qu'il faut inventorier. C'est le travail des restauratrices aidées par un album photos. Les costumes en meilleur état seront dépoussiérés et restaurés pour leur conservation.